Gambiya'daki Siyasi Kriz

Güney Afrika hükümeti, Gambiya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kaybeden Yahya Jammeh'e görevi bırakması ve yetkiyi seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow'a devretmesi çağrısında bulundu.



Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, yaptığı basın açıklamasında, Gambiya'daki siyasi krize değinerek devlet başkanlığı seçimini kaybeden Jammeh'in görevi bırakması gerektiğini söyledi.



Güney Afrika hükümetinin Jammeh'ı Gambiya'nın devlet başkanı olarak tanımadığını belirten Monyela, "Başkan Adama Borrow'u yeni görevi için tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.



Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.



Barrow ise dün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.



ECOWAS bu sabah, Jammeh'e geri adım atması için yerel saatle 12.00'ye kadar süre vermiş, Jammeh ise sürenin 16.00'ya kadar uzatılmasını talep etmişti.