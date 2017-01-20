Gambiya'daki Siyasi Kriz

Gambiya'da Genelkurmay Başkanı Ousmane Badjie, ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow'a bağlılığını bildirdi.



Gambiya Genelkurmay Başkanı Badjie, ülkenin güvenlik birimlerinin seçilmiş Devlet Başkanı Barrow'a destek olacağına dair söz verdi.



Görüşmelerin başarısız olması durumunda devlet başkanlığı görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'i göndermek için hazır olan bölgesel güçlere müdahale etmeyeceklerini belirten Badjie, "Siyasi olarak çözebileceğimiz bir konu için savaşmaya zorlayamazsınız. Müdahale için herhangi bir neden görmüyoruz." ifadelerini kullandı.



Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.



Barrow ise dün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.



ECOWAS bu sabah, Jammeh'e geri adım atması için yerel saatle 12.00'ye kadar süre vermiş, Jammeh ise sürenin 16.00'ya kadar uzatılmasını talep etmişti.