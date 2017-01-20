Gambiya'daki Siyasi Kriz

Senegal Ordu Sözcüsü Abdoul Njie, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri birliklerinin, ülkedeki ilerleyişinin geçici bir süre durdurulduğunu belirtti.



Senegal Ordu Sözcüsü Njie, Dakar merkezli Batı Afrika Demokrasi Radyosuna yaptığı açıklamada, ECOWAS birliklerinin, Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow'un ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla ülkede olduğunu vurguladı.



Njie, birliklerin bundan sonraki süreçte de duruma ve verilecek emirlere göre hareket edeceklerini söyleyerek, "Eğer gerekirse eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh tutuklanabilir, biz şartlara ve verilen emirlere göre hareket edeceğiz." dedi.



Birliklerin Gambiya'daki ilerleyişinde şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadıklarını bildiren Nije, "Bizim hedefimiz görev süresi bitmesine rağmen Jammeh'i destekleyen kuvvetlerdir." diye konuştu.



ECOWAS heyeti Gambiya'ya vardı



Öte yandan resmi kaynaklar, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde liderliğindeki ECOWAS heyetinin Gambiya'ya ulaştığı ve krizin çözümü için yapıcı bir yol bulmaya çalıştıkları kaydedildi.



Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Görevi Barrow'a devretmeyi reddeden Jammeh, üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.



ECOWAS bu sabah, Jammeh'e geri adım atması için yerel saatle 12.00'ye kadar süre verildiğini, aksi halde askeri müdahalede bulunulacağını bildirmişti.