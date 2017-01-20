Gambiya'daki Siyasi Kriz

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana, Gambiya'daki seçimleri kaybettiği halde görevini Adama Barrow'a devretmeyen Jammeh hükümetini tanımadığını açıklayan ilk ülke oldu.



Botsvana hükümetinden yapılan açıklamada, Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in Gambiya halkının kararına saygı göstermemesinin Afrika kıtasında demokrasiyi zayıflattığı belirtilerek, "Botsvana hükümeti olarak Yahya Jammeh'i Gambiya Devlet Başkanı olarak tanımıyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, bu durumun, Afrika Birliği kurucu kanunlarının ruhuna ve isteklerine aykırı olduğu bildirildi.



Gambiya'da geçen aralık ayında yapılan devlet başkanı seçiminin ardından başta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Görevi Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Senegal ordu birliklerinin, dün akşam Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı duyurulmuştu.



Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ise bulunduğu Senegal'den ülkesine dönerek yeni hükümeti kuracağını açıklamıştı.



Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen başkanlık yemin töreninde yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı görevini devretmeyi reddeden Jammeh'i sözünü tutmaya davet ederek, "Yakında yeni hükümeti kuracağım. Ardından Gambiya'ya dönüp ülkemin kalkınması için çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullanmıştı.