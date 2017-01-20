Gambiya'daki Siyasi Kriz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahaleyi desteklediklerini bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü John Kirby, katıldığı son basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.



Kirby, Senegal ordu birliklerinin Gambiya'da askeri müdahale başlatmasını desteklediklerini belirtti.



Kirby, "Destekliyoruz. Destekliyoruz çünkü Senegalli yetkililerle iletişim halindeyiz. Destekliyoruz çünkü buradaki amaç ortamı yatıştırmak ve Gambiya halkının tercihini gözetmektir. Elbetteki yakın temas halinde olacağız. Bu karar henüz çok yeni ve yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.



Öte yandan Kirby, Gambiya'da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı.



Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı bildirmişti.



Gambiya meclisi, bugün makamı devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin üç ay daha uzatıldığını açıklamış, Jammeh de dün ülke genelinde 90 günlük olağanüstü hal ilan ettiğini bildirmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.