Gambiya'daki Siyasi Kriz

Gambiya Genelkurmay Başkanı Ousman Badjie'nin, yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'un iktidara gelişini kutladığı iddia edildi.



Yerel kaynaklar, Badjie'nin, başkent Banjul'da Barrow'un iktidara gelmesini kutlayanlara eşlik ettiğini aktardı.



Senegal Ordu Sözcüsü Albay Abdul Ndiaye, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkelerine (ECOWAS) ait ordu birliklerinin, devlet başkanlığının Barrow'a geçişinin sağlanması için dün Gambiya topraklarına girdiğini belirtmişti.



Ndiaye, Nijerya, Togo ve Mali'nin de Gambiya'ya birlik konuşlandırdığını açıklamıştı.