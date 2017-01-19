Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Nije-Saidy görevi bıraktığını bildirdi.



Nije-Saidy yaptığı yazılı açıklamada, "Mevcut şartlar altında Devlet Başkanı Yardımcılığı görevini sürdüremeyeceğim, bu nedenle istifa ediyorum." ifadesini kullandı.



Daha önce de Gambiya Yüksek Öğrenim Bakanı Abubekir Senghore ile Dışişleri Bakanı Neneh MacDouall-Gaye istifalarını sunmuştu.



Öte yandan, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin, 1 Aralık'ta ülkede düzenlenen devlet başkanı seçimini kaybetmesine karşın makamı yeni devlet başkanı Adamo Barrow'a devretmeyen Yahya Jammeh'e askeri müdahale hazırlığı yaptığı öne sürüldü.



Nijerya basınına göre, ülkedeki yaklaşık 200 kişilik hava kuvvetleri personeliyle kara kuvvetlerine bağlı 500'ün üzerindeki asker, Gambiya'ya askeri müdahale için bekletilirken, Gambiya'yı çevreleyen Senegal de birçok askerini Gambiya sınırına konuşlandırdı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Gambiya'daki olağanüstü hal ilanının ardından harekete geçmişti. Gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle Konsey üyelerinin endişeli olduğunu, BMGK'nın Jammeh'e seçim sonuçlarına saygı göstermesi ve anayasa gereği görevi Barrow'a teslim etmesi çağrısı yaptığını aktarmıştı.



Skoog, parlamentonun Jammeh'in görev süresini uzatma kararından geri dönmesini ve tüm Gambiya güvenlik güçlerinin demokratik şekilde başkanlığa seçilen Barrow'un emirlerine itaat etmesini istemişti.



"Seçim sonuçlarına itiraz edenler isyancı sayılacak"



Barrow'un danışmanlarından Mai Ahmad Fatty de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barışçıl seçim sonuçlarına dün geceden itibaren itiraz edenlerin isyancı sayılacağını bildirdi.



ECOWAS'ın askeri müdahale kararı, Gambiya meclisinin seçimleri kaybeden ve bugün görevi devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresini üç ay daha uzatmasının ardından geldi. Jammeh, önceki gün devlet televizyonundan 90 günlük olağanüstü hal ilan ettiğini duyurmuştu.



İlk başlarda yenilgisini kabul eden fakat daha sonra görevi bırakmayacağını açıklayan Jammeh, seçim sonuçlarına ilişkin Gambiya Yüksek Mahkemesine itirazda bulunmuştu.



Jammeh'e görevi barışçıl yollarla devretmesi yönünde pek çok uluslararası çağrı yapılmıştı.1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.