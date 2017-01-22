- Seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in gidişi için toplanan kalabalıktan detaylar
-Havalimanı detaylar
-Yahya Jammeh'in gidişi ABUJA - Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesine rağmen görevi devretmeyi rededen Yahya Jammeh, ülkeden ayrıldı. Jammeh, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda kendisi için hazırlanan özel uçağa bindi.
Gambiya'daki Seçimleri Kaybeden Jammeh Ailesiyle Ülkeden Ayrıldı - Abuja
- Seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in gidişi için toplanan kalabalıktan detaylar -Havalimanı detaylar -Yahya Jammeh'in gidişi ABUJA - Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesine rağmen görevi devretmeyi rededen Yahya Jammeh, ülkeden ayrıldı.
- Seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in gidişi için toplanan kalabalıktan detaylar
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