Gambiya'daki Seçimleri Kaybeden Jammeh Ailesiyle Ülkeden Ayrıldı - Abuja

- Seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in gidişi için toplanan kalabalıktan detaylar

-Havalimanı detaylar

-Yahya Jammeh'in gidişi ABUJA - Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesine rağmen görevi devretmeyi rededen Yahya Jammeh, ülkeden ayrıldı. Jammeh, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda kendisi için hazırlanan özel uçağa bindi.