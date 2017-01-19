



Gambiya'da tansiyon artıyor. Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in seçimleri kaybetmesine rağmen görevden ayrılmayı reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal ilan etmesiyle çıkan siyasi kriz, Senegal güçlerinin sınıra konuşlanmasıyla alevlendi. Senegalli güçlere, Nijerya Hava Kuvvetleri'nden de destek geldiği kaydedildi.



22 yıllık iktidarı fiili olarak son bulan eski devlet başkanı, Ulusal Meclis'ten destek alarak, olağan üstü hal ilanıyla herhangi bir taşkınlıkta güvenlik güçlerinden yardım alınacağını açıkladı.



Gambiya'da 1 Aralık'ta yapılan seçimlerin galibi Adama Barrow 7 muhalif partinin desteğini almıştı.



Ülkede çatışma yaşanmasından tedirgin olan binlerce kişi Gambia'yı terk ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre yüz bin mültecinin Senegal'e geçmesi bekleniyor. Bu rakam Avrupa'ya gelecek mülteci sayısını da değiştirecek. Ülkedeki durum çoğu İngiliz ve Hollandalı bine yakın turistin de hava alanlarına akın etmesine yol açtı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Gambiyada Gambiya Afrika tansiyon Siyasi kriz artıyor Gepost: 19 januari 2017