Gambiya'da Jammeh Görevi Bırakmayı Sonunda Kabul Etti





Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yaşanan siyasi kriz devlet başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'nin istifa etmeye razı olmasıyla sona erdi.



Jammeh "bir damla bile kanın dökülmesine" gerek olmadığını söyleyerek istifayı kabul ettiğini açıkladı: "Diyaloğun önemine ve Afrikalıların kendi içinde demokrasi, ekonomik ve sosyal kalkınma yolundaki tüm zorlukların üstesinden gelme kapasitesine sahip olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da bugün vicdanımın sesini dinleyerek bu büyük milletin liderliğinden feragat etmeye karar verdim."



Senegal ordusunun komşu ülke Gambiya'ya müdahale etmesinin ardından Gine ve Moritanya devlet başkalarının da aralarında bulunduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti görevi bırakmaya ikna için Yahya Jammeh ile bir araya gelmişti:



"Adaletin yerine geldiğini biraz da olsa görmek istiyorum."



"Çok şükür istifa etmeyi kabul etti. Nereye giderse gitsin onu takip etmeli, Lahey'e götürerek yargılamalı ve hapse göndermeliyiz."



Gambiya'da Aralık ayında yapılan seçimleri kazanan Adama Barrow ise perşembe günü Gambiya'nın Senegal'deki Büyükelçiliği'nde devlet başkanlığı yemini etmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Gambiyada etti Askeri kabul görevi Jammeh sonunda bırakmayı Siyaset Gepost: 21 januari 2017