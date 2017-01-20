Gambiya'da Devlet Başkanı Seçilen Barrow Senegal'de Yemin Etmesi

- Televizyonda yemin etme töreninin izlenmesi Sokaklarda sevinç gösterileri BANJUL - Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etti.

Gambiya'da Devlet Başkanı Seçilen Barrow Senegal'de Yemin Etmesi

- Televizyonda yemin etme töreninin izlenmesi
Sokaklarda sevinç gösterileri BANJUL - Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etti. Başkenti Banjul'deki vatandaşlar, yemin etme törenini ekranlardan takip etti.

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