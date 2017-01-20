- Televizyonda yemin etme töreninin izlenmesi
Sokaklarda sevinç gösterileri BANJUL - Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etti. Başkenti Banjul'deki vatandaşlar, yemin etme törenini ekranlardan takip etti.
Gambiya'da Devlet Başkanı Seçilen Barrow Senegal'de Yemin Etmesi
- Televizyonda yemin etme töreninin izlenmesi Sokaklarda sevinç gösterileri BANJUL - Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etti.
- Televizyonda yemin etme töreninin izlenmesi
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