Gambiya'da Devlet Başkanı Seçilen Barrow Senegal'de Yemin Etti

Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etti.



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülke temsilcilerinin de katıldığı Senegal'deki töreni yüzlerce kişi yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı büyükelçiliğin dışında kurulan dev televizyon ekranından izledi.



Yemin töreninde konuşan Barrow, "Bugün, hiçbir Gambiyalı'nın unutmayacağı bir gün olacak." dedi.



Ülkede 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybedip önce yenilgiyi kabul eden fakat daha sonra devlet başkanlığı görevini bırakmayacağını açıklayan Yahya Jammeh, seçim sonuçlarına ilişkin Gambiya Yüksek Mahkemesine itirazda bulunmuştu.



Görevi barışçıl yollarla devretmesi yönündeki pek çok uluslararası çağrıya rağmen 90 günlük olağanüstü hal ilan eden Jammeh'e yönelik ECOWAS çatısı altında askeri müdahale kararı alınmıştı.



Gambiya meclisi, bugün makamı devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin üç ay daha uzatıldığını açıklamıştı. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.