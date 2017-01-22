Gambiya'da Bir Devlet Başkanı, İki First Lady

Gambiya'da göreve gelen Devlet Başkanı Adama Barrow'un yemin töreninde iki eşiyle poz vermesi gündeme otururken, hangi eşinin first lady olacağı henüz netlik kazanmadı.



Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk etmesinin ardından yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'un yemin törenine iki eşiyle katılması gündeme oturdu. 4 çocuğu olan Barrow, Senagal'in başkenti Dakar'da düzenlenen yemin töreninde eşleri Fatoumatta Bah-Barrow ve Sarjo Mballow-Barrow ile poz verdi. Barrow'un iki eşiyle poz vermesi geniş yankı uyandırırken, hangi eşinin first lady olacağı henüz netlik kazanmadı.



Adama Barrow'un ilk eşi olan Fatoumatta Bah-Barrow, seçimlerden Barrow'un zaferle çıkmasının ardından mutlu olduğunu ifade etmiş, Gambiya halkının Barrow'u seçerek doğru bir karar verdiğini dile getirmişti. Barrow'un ikinci eşi olan Sarjo Mballow-Barrow ise, eşinin zaferi nedeniyle Gambiya halkına teşekkür etmişti. - BANJUL