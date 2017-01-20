Gambiya'da Başkanlık Krizi: Senegal Ordusu Ülkeye Girdi

Gambiya'da Aralık ayındaki seçimi kaybeden ancak başkanlığı bırakmayacağını açıklayan Yahya Jammeh'in süresi dolmasına rağmen görevi bırakmaması üzerine, Senegal ordusuna ait birliklerin Gambiya'ya girdiği bildirildi.





Senegal ordusunun müdahalesi, seçimi kazanan ve görev süresi bugün başlayan Adama Barrow'un yemin töreninin ardından geldi.



Senegal ordusuna ait ağır silahlı bir konvoyun Gambiya sınırından ülkeye girdiği görüldü.



Nijerya'nın havadan ve denizden destek verdiği müdahaleye, Gana ordusundan birliklerin de katıldığı belirtiliyor.







Jammeh, yeni bir seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıklamıştı. Görev süresi dolan Jammeh'in dün gece de görevi bırakmaması üzerine, Gambiya'nın komşusu Senegal, ordu birliklerini Gambiya sınırına çekmişti.





Jammeh'in iktidarda kalması, başkanlığı süresince işlediği iddia edilen suçlardan ceza almamasının garantilenmesi anlamına geliyor.



Senegal ordu sözcüsü: Bu şimdiden bir savaş



BBC'ye konuşan Senegal ordusu sözcüsü Abdou Ndiaye, birliklerinin hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Banjul'a yöneldiğini söyledi.



Abdou Ndiaye ayrıca, "Bu şimdiden bir savaş. Eğer direnişle karşılaşırsak, bununla savaşırız. Eğer eski başkan için savaşanlar varsa, onlarla da savaşacağız. Asıl amaç demokrasiyi yeniden getirmek ve başkanın görevi devralmasına izin vermek" dedi.









Gambiya ordusunun başındaki Ousman Badjie ise, Senegal ordusunun ülkeye girmesi durumunda direnç göstermeyeceklerini açıklamıştı:



"Biz askeri açıdan bu sürece dahil olmayacağız. Bu siyasi bir sorundur.



"Askerlerimi seviyorum ve onları aptal bir kavgaya dahil etmeyeceğim."



BM ve ABD'den destek mesajları



22 yıldır iktidarda bulunan Jammeh'in iktidardan inmemesi durumunda askeri bir müdahale gerçekleştirilebileceği uyarısı daha önce Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılmıştı.





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Perşembe günü Gambiya'da seçimi kazanan Adama Barrow'un liderliğine verdiği desteği kararlı bir şekilde sürdüreceğini açıkladı.







BM Sözcülüğü'nden gelen açıklamada Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve ECOWAS'ın, Gambiya'da hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.



Guterres ayrıca Jammeh'in geri adım atmayı reddetmesi ve Gambiyalıların Senegal'e akın etmesi konularını "endişe verici" bulduğunu vurguladı.



BM Güvenlik Konseyi ise, müdahaleyi desteklediğini söylerken, "siyasi bir çözümün" gerekliliğine vurgu yapıyor.



Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, başkan seçilen Barrow'ın görevine getirilmesi amacıyla Batı Afrika ülkelerinin başlattığı askeri müdahaleye "destek verdiklerini" söyledi.





BBC muhabiri Thomas Fessy Gambiya'dan bildiriyor:







Gambiya'da da izlenen Senegal televizyonları, Adama Barrow'un yemin töreninin ardından sokaklarda yapılan kutlamaları gösteriyor.



İnsanlar siyasi krizin henüz sona ermediğinin farkında. Az sayıda insanın kutlamalar için çıktığı, bir çoğunun arabasının camından çekinerek Barrow'u destekleyen sloganlar attıkları görülüyor.





Yahya Jammeh gibi ordunun da nasıl davranacağının tahmin edilemediği belirtiliyor. Rastladığım birkaç polis memuru ise mutlu görünüyor. Aralarından biri "Her şey yolunda, değişim iyidir" diyor.

Onbinlerce Gambiyalı Senegal'e sığındı.



1994'te askeri darbeyle iktidara geldikten sonra ülkeyi aralıksız olarak yöneten Jammeh'in görev süresi dün gece dolsa da Meclis, görev süresini 3 ay daha uzatmıştı.



İlk başta yenilgiyi kabul eden ancak sonrasında seçim sürecindeki bazı hataları bahane ederek görevini bırakmayacağını açıklayan Jammeh ayrıca 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.



Seçim komisyonu bazı hatalar olduğunu kabul edip onları düzeltse de bu hataların seçim sonucunu etkilemeyecek kadar küçük olduğunu açıklamıştı.



Seçimi kazanan Adama Barrow ise Senegal'de bulunuyor. Barrow, haftasonu 8 yaşındaki oğlunun bir köpek tarafından öldürülmesinin ardından bu yüzden cenaze törenine katılmamıştı.



Kriz nedeniyle onbinlerce Gambiyalı, çatışma korkusuyla Senegal'e sığındı. Ülkedeki çok sayıda turist de tahliye edildi.



Jammeh, kabinesinin desteğini almakta da zorlanıyor. Dışişleri ve maliye bakanlarının da dahil olduğu dört bakan Salı günü istifa etmişti. İki ayrı bakan da geçen hafta görevlerini bırakmıştı.



Gambiya'nın ana gelir kaynaklarından biri turizm. Fakat ülkede yoksulluk yaygın. Ulusal kadın futbol takımının kalecisi Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de boğularak yaşamını yitirmişti.