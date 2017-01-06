Gama Enerji Yenilenebilire Ağırlık Verecek

HÜSEYİN ERDOĞAN - GAMA Enerji AŞ Genel Müdürü Sıtkı Şerifeken, Türkiye'de ve küresel piyasalardaki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl planladıkları yatırımları bitirip toplam kurulu güçlerini bin 100 megavata çıkardıklarını belirterek, "Yeni yatırımlarda önceliklerimizden birisi de yenilenebilir enerji olacak." dedi.





AA muhabirine, sektörün ve GAMA Enerji'nin vizyonunu anlatan Şerifeken, geçen yıl şirkete katılan yeni hissedarlarıyla daha uzun vadeli projeleri planlama olanağı bulacaklarını söyledi.





Şerifeken, geçen yıl Malezya'nın en büyük enerji şirketi Tenaga Nasional Bhd'nin GAMA Enerji'nin yüzde 30 hissesini aldığını anımsatarak, şöyle konuştu:





"Hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, başladığımız ve bitiremediğimiz bir projemiz kalmadı. Yatırımlara orta ve uzun vadeli bakıyoruz. 2016'da Kırıkkale'deki 840 megavatlık doğalgaz kombine çevrim santrali ve Manisa Kırkağaç'ta bulunan 45 megavatlık rüzgar enerji santralini tamamladık. Böylece 2016'da mevcut kurulu gücümüzü 260 megavattan bin 100 megavata çıkardık, bu yıl mevcut kapasiteye 200 megavat daha eklemeyi hedefliyoruz. Yurt içinde ve dışarda yeni projelerle yatırımlarımız devam edecek. 2017'de yeni yatırımlarda öncelikli hedeflerimizden birisi de yenilenebilir enerji olacak."





Şerifeken, yenilenebilir yatırımlarının, lisans alınması, yeni tesis inşası veya satın alım yöntemiyle yapılabileceğini kaydetti.





Doğalgaz santrallerine kapasite mekanizması





Bu yıl Türkiye ve yurt dışında planladıkları projelere de değinen Şerifeken, "İlk etapta 2017-2020 arasındaki dönem için kapasitemizi artırmak istiyoruz. Ama 2017 yılındaki önceliğimiz bin 100 megavatlık üretim kapasitemizin doğru bir şekilde idare edilmesidir. Türkiye'deki verimli dediğimiz, doğalgazdan elektrik üreten santrallerinin piyasadaki elektrik fiyatlarından dolayı yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Bu noktada tabii ki değişik ticari satış kanallarını kullanarak santralimizin ayakta kalmasını sağlamakla geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye'de elektrik arz güvenliği için doğalgaz santrallerinin önemini vurgulayan Şerifeken, "Doğalgaz santrallerinin devrede kalabilmesi, sistemin güvenliğinin sağlanması adına bu tesislere 'can suyu' verilmesi, ancak bir kapasite mekanizması ile olabilir. Bunun için kamunun üzerinde çalıştığı kapasite mekanizmasının en kısa zamanda uygulamaya girmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.





Serbest tüketicide GAMA'nın hedefi





Şerifeken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitinin yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından piyasadaki elektrik tüketicilerinin yaklaşık yüzde 90'ının kendi tedarikçilerini seçme hakkı kazandığını anlatarak, şöyle devam etti:





"Santrallerin çalıştırılması, işletilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda risk yönetimi çok önemli. Ancak fiyatların değişkenliğinden dolayı sabit enerji fiyatı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetleri, tarifelerin içindeki diğer kalemlerin ne olacağı konusunda biraz daha kontrollü gidiyoruz. Bununla birlikte, özellikle Kırıkkale'deki santralimizin devreye girmesiyle bu yıl daha çok serbest tüketici kazanma planımız var. Hedefimiz 60 megavat olan serbest tüketici satış kapasitemizi, ikili anlaşmalar ve tezgah üstü piyasalar hariç 2017 sonuna kadar 90-100 megavatlara kadar çıkarmaktır."





Şerifeken, enerjinin dışında altyapı projeleriyle ilgilendiklerini ve bu konuda hem yurt içi hem de yurt dışı tecrübelerinin bulunduğunu anımsatarak, şu anda Ürdün'de yap-işlet-devret modeliyle yılda 100 milyon metreküp su çıkarma ve iletme kapasitesine sahip tesisleri olduğunu sözlerine ekledi.