Gama Enerji AŞ'ye "Düşük Karbon Kahramanı" Ödülü

GAMA Enerji AŞ'nin, "Lamas III-IV Hidroelektrik Santralı (HES) Karbon Ticareti ve Sosyal Sorumluluk Projesi" ile "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül töreni Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğince (SÜT-D) bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi'nde yapıldı.



"Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne iklim değişikliği ile mücadele eden, karbon emisyonunu etkin şekilde yöneten, sera gazı emisyonu konusunda başarılı projelere imza atan ve konunun bilinirliğini arttırmak amacıyla teknik ve sosyal sorumluluk projeleri ile çoğu enerji şirketleri olmak üzere farklı sektörlerden 42 firma aday oldu.



GAMA Enerji AŞ'nin, Lamas III-IV HES Karbon Ticareti ve Sosyal Sorumluluk Projesi'nde sergiledikleri karbon yönetimi ve sera gazı emisyonlarının azaltımı uygulamalarıyla Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Ayrıca, GAMA Enerji AŞ'nin HES projesi, üç yıldır verilen bu ödülü ilk kez almaya hak kazanan HES projesi oldu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın takdim ettiği ödülü GAMA Enerji AŞ Enerji Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Tamer Çalışır ile karbon ticaretinden sorumlu Müdür Narınç Atakan Dündar'ın aldığı kaydedildi.



SÜT-D tarafından ödüle layık görüldükleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden GAMA Enerji A.Ş. Enerji Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Tamer Çalışır, şu değerlendirmede bulundu:



"İklim değişikliği ile mücadele kapsamında üzerimize düşenin farkındayız. Bu çerçevede, iklim değişikliği politikalarının daha hızlı ve daha kapsamlı biçimde oluşturulması ve enerji sektöründe sürdürülebilirlik yönetimi oldukça önemlidir. Önümüzdeki dönemlerde de yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirerek, üretimde sürdürülebilirliği sağlayarak karbon emisyonunu en aza indirgemeye yönelik projelerimiz devam edecektir."