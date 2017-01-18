Galibiyet Serisi Yakalamak İstiyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.



Eren Tozlu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta golsüz berabere kaldıkları Sivasspor maçında iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Sivasspor ile önemli bir maç oynadıklarını anlatan Eren Tozlu, kötü zemine rağmen karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Yenebilirdik, berabere bitti. Şampiyonluk yolunda beraberliğin de iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Artık önümüzde Mersin İdmanyurdu maçı var, bu müsabakaya konsantre olacağız." diye konuştu.



Ligde zirve yarışında üst sıradaki takımların puan açısından birbirlerine çok yakın olduğunu belirten Eren, "Bu ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Denizlispor, Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yendi. Bizim için önemli olan iç sahada Mersin İdmanyurdu ile oynayacağımız karşılaşma. Mersin İdmanyurdu maçını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının zorlu geçeceğini aktaran Eren Tozlu, bu maçta cezalı olduğu için forma giyemeyeceğini, takım arkadaşlarına saha dışından destek olacağını bildirdi.



Eren Tozlu, oynadığı maçlarda elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydederek, "Uzun süreli gol sıkıntısı çekmiştim. Onu da Boluspor maçında üzerimden attım. Sivasspor maçında da kaçırmış olduğum pozisyonlar var. Bazı pozisyonlarda da zeminin azizliğine uğradım. Bundan sonraki maçlarda da inşallah aynı şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.