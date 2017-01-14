Galibiyet İlerisi İçin Ümit Verdi"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün açılış maçında dün deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, aldıkları galibiyetin ilerisi için ümit verdiğini söyledi.



Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği mücadele isteğinden memnun olduklarını belirterek, "Özellikle ilk 30 dakikada iyi bir futbol ortaya koyduk. Kırmızı kart oyunumuzu etkiledi ancak Ersun hocanın da değişiklikleriyle galip geldik. Galibiyet ilerisi için ümit verdi." dedi.



Takıma yeni transferlerin de katkı sağladığını ifade eden Bülbüloğlu, "40 yıllık Trabzonspor'un oyuncusu gibi oynadılar. Tüm takım olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Bu 3 puan taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bülbüloğlu, takıma forvet oyuncusu katmak için görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.



İzin günü



Bu arada, bordo-mavili ekip, Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına yarın start verecek.



Bursaspor maçının ardından gece kente gelen bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.