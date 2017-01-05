Galeride Satılmayı Bekleyen 2 Otobüs Alev Alev Yandı

Kocaeli'de bulunan 2. El araç otoparkında nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında 2 otobüs kullanılamaz hale geldi.



Yangın İzmit Körfez mahallesi İzzet Uzuner sokakta bulunan bir oto galeri otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto galeri park yerinde bulunan bir otobüs henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede hemen yanında bulunan bir diğer otobüse sıçradı. Alevleri gören firma çalışanları itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın sonucunda 2 otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın hakkında konuşan firma yetkilisi Fatih Çimen, "Biz bir firmanın Kocaeli bayisiyiz. Burasıda bizim aldığımız 2. El araç oto parkı, Bunlar uzun süredir burada duran ve hareket etmemiş araçlar, yangın muhtemelen akşam sığınacak yer arayan tinerciler tarafından çıkarılmıştır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ