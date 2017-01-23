Galericiler 2. El Araçta Yetki Belgesi Düzenlemesine Olumlu Bakıyor

Erzincan da ki galerici esnafı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı'na olumlu bakıyor.



Perakende ve Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'da ticaretin düzenlenmesine ilişkin İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağına yönelik önceki günlerde açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıklamasında ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngördüklerini belirtmişti.



Öngörülen düzenlemeye yönelik Erzincan da ki galerici esnafı taslağa ilişkin bilgilerinin olmadığını belirterek, ayakta vergi levhasız araç alım-satım yapanların önüne geçmek için yapılan düzenlemeye olumlu baktıklarını belirtirken, tüketiciler ise düzenlemenin galeri odaklı olmasından şikayetçi.



Erzincan da 10 yıldır galericilik yapan Faik Soylu yapılacak düzenlemeye olumlu baktığını belirterek, "Erzincan da ayakta alım satım yapan çok kişi var. Galerici arkadaşlarımızdan çok şikayet var. Galericiler burada vergisini veriyorlar. Arabaların KDV'sini ödüyorlar. Dışardakiler hiçbir şey ödemiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenlenmesi güzel. Çünkü bundan sonra herkes ayakta alım-satım yapamayacak. Vergi kaybı olmayacak. Fakat ÖTV'ye büyük bir zam geldi. 2. El şuan durdu. Şuan galericiler ağlıyor." diye konuştu.



Galericiler sitesinde araç almak için araba bakan Erdem Bütün isimli tüketici ise yapılacak düzenlemeden tüketicilerin zarar göreceğini belirterek, "Normal bireysel bir tüketici olarak bizim zararımıza olduğunu düşünüyorum. Belki galericilerin meslek itibarları yerine gelecek ama tüketici olarak benim arabama biçtiği fiyatla galericilerin arabama biçtiği fiyat aynı olmayacak. Düzenlemeyle ilgili çok bir bilgim yok ama düzenleme galerici odaklı değil de vatandaş odaklı olsa daha iyi olur."diye konuştu.



30 yıldır galericilik yapan Kalendar Otomotiv işletme sahibi Kemal Geylan ise yapılacak düzenlemenin dışında daha önemli sorunlarının olduğunu belirterek, "Düzenlemenin ne olduğunu tam bilmiyorum. Onun dışında bizim başka problemlerimiz var. Bizim en büyük sorunlarımız arasında ticari araçlarda köylü vatandaşlar aracını satmak için şehre getiriyor. Bu adam deftere tabii değil. Herhangi bir ticari unvanı yok. Bu aracı satın aldığımız zaman faturası olmadığı için yüzde 18 KDV doğuyor bize. Biz bunu satıcıdan talep ettiğimiz zaman ticaretimiz olmuyor. Biz bunu defterimize girdiğimizde bir arabadan bin TL, bin 500 TL para kazanacaksak bize 6-7 bin TL KDV çıkıyor. Biz bu ticareti yapamıyoruz. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu. İkinci sorunumuz kamyon ve kamyonetlerde galericilere K belgesi sorulması. Bunun cezası çok ağır olduğu için bir aracı bir şehirden diğer bir şehre nakledemiyoruz. Başka şehirlere götürüp ticaret yapamıyoruz. Bu sorunlarımıza bir düzenleme gelirse sektör daha rahatlayacaktır." diye konuştu. - ERZİNCAN