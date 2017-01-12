Galaxy X İçin Beklenen Tarih Belli Oldu!

8 ay önce Samsung 2017'de piyasaya süreceği Galaxy telefonlardan birinin, 4K katlanabilir ekranıyla Galaxy X olacağının sinyallerini vermişti.



Cihaz ekranının bir prototipini gördük ama herhangi bir duyuru veya lansman tarihi hakkında hiçbir şey duymadık. Bir açıklama veya çıkış tarihi olmaksızın bu konsept sadece bir konsept olmaya devam etti.



Samsung nihayet Galaxy X'i sahneye davet etmeye hazır. Çin'den gelen bir habere göre Galaxy X, 2017'nin üçüncü veya dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu, Kore'li firmanın bir kaç hafta önceki açıklamasıyla örtüşüyor.



Galaxy X ile ilgili ekran çözünürlüğü ve katlanabilir ekranı dışında fazla bir şey bilmiyoruz. Ayrıca, Galaxy X, parmak izi, yüz ve avuç içi okuyucusu da dahil olmak üzere çeşitli biyometrik formları kullanacak. Çıkış tarihe yaklaştıkça yüzeye daha fazla ayrıntı çıkacaktır. Gördüğümüz kadarıyla Samsung 2017'yi ciddiye alıyor ve sadece konsept üretmektense büyük adımlar atıp piyasaya büyük cihazlar çıkarmayı planlıyor.