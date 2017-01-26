Galaxy Tab S3'ün Özellikleri Sızdı

Samsung'un bir sonraki tableti Galaxy Tab S3'ün teknik özellikleri, Sammobile tarafından bir kez daha paylaşıldı.



Sammobile'ın ilk raporuna göre tablet, Exynos 7420 işlemci ve 4GB RAM ile gelecekti. Ancak sitenin GFXBench hız testi raporuna dayanan yeni haberinde bahsedilen özellikler, ilk raporla çelişkili. Yeni hız testi sonuçlarına göre Galaxy Tab S3, 9,6 inç 2048 x 1536 piksel çözünürlüklü ekran, 2,1GHz Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve 32GB depolama alanıyla gelecek. Test sonuçları, Galaxy Tab S3'te 12 megapiksellik bir arka kamera olabileceğini ve cihazın kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıktığını söylüyor.







Sammobile, şimdiye kadar tabletin sadece 9,6 inç'lik modelini gördüğümüzü, küçük ekranlı modelin henüz sızmadığını hatırlatıyor. Samsung, yeni tabletler hakkında herhangi bir doğrulamada bulunmasa da, önümüzdeki ay başlayacak MWC'de yenilikleri bizlerle paylaşmasını umuyoruz.