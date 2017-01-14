Galaxy S8 Yine Göründü!

Galaxy S8'e ait kılıfların internete sızmasının ardından bu kez internette satışa çıkarılan bir Galaxy S8 kılıfıyla karşı karşıyayız.



Mobile Fun'da listelenen "Olixar Ultra-Thin Samsung Galaxy S8 Edge Case" kılıfa ait görüntülerde gerçek Galaxy S8'in temel alındığı düşünülüyor. Çizimlerdeki telefonun Galaxy S8 olduğunu doğrulamanın şu an herhangi bir yolu yok, ancak gerçekten Galaxy S8 ise tasarımda bazı değişiklikler göreceğiz demektir.







Görüntülere baktığımızda telefonun bir iris tarayıcısının olmaması kafamızı biraz karıştırdı. Ancak iris tarayıcısının kameranın yanındaki sensör olma ihtimali var. Samsung'un Apple'ın izinden giderek 3,5mm'lik kulaklık girişini kaldırdığı gözleniyor.



Resimlerde gördüğümüz telefon Galaxy S8'e yakın bir tasarıma sahip olsa da, yüzde 100 aynısı olmayabilir. Önümüzdeki günlerde daha somut sızıntılar gelmesi halinde emin olabileceğiz.