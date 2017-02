Galaxy S8, Yalnız Gelmeyecek!

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S8, mart ayı sonunda ya da nisan başında tanıtılacak ve yine nisan ayında raflarda olacak. En azından şimdilik bilinenler bu yönde. Ancak yeni amiralle ilgili, her geçen gün yeni bir haber daha ortaya çıkıyor. Bugünkü haber ise, Galaxy S8'in yanında Level In ANC kablosuz kulaklığın da geleceği. Kulaklığın maliyeti ise tam 130 Euro.



Galaxy S8'den Resmi Olmayan Çizim!



Galaxy S8'in kulaklık girişi olacak mı olmayacak mı dedikoduları süredursun, yeni telefonun kulaklık aksesuarlarına kadar konuşulmaya başlandı. Samsung'un Galaxy S8'le beraber getireceği Level In ANC, kablosuz bir kulaklık. Samsung'un Level isimli kulaklık ailesinde de yer alan ANC, yani Active Noise Cancelling özellikli modeli benzeri olacak olan Level In ANC, tamamen kablosuz olmasıyla da fark yaratacak. Bu anlamda gürültü engelleyici özellikli yeni bir Icon X mi göreceğiz, yoksa boyun askılı bir kulaklık mı olacak bunu hep birlikte göreceğiz.



Galaxy S8'de Kulaklık Girişi Olacak mı, Olmayacak mı?



Galaxy S8, 29 Mart'ta tanıtılacak. Lansmanda muhtemelen kırmızı, yeşil, siyah ve gümüş renkli tasarımlarla geleceği bilinen Level In ANC'yi de göreceğiz. Ancak Samsung'un bu kulaklığı Galaxy S8'in kutu içeriğinde mi sunacağı, yoksa ayrı olarak mı satacağı şimdilik muamma.