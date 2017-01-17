Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Ölçüleri Sızdı!

Yeni bir rapor, merakla beklenen Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın boyutlarını detaylı bir biçimde paylaştı. Paylaşılan sayılar, Samsung'un telefonlara daha fazla ekran sığdırabilmek için çerçeveyi biraz daha küçülttüğünü söylüyor.



GSMArena'nın ölçümlerine göre Galaxy S8, 140,14 x 72,20 x 7,30 mm ölçülere sahip olacak. Bu yeni telefonun Galaxy S7'den biraz daha kısa ve ince, ancak biraz daha geniş olacağı anlamına geliyor. Galaxy S7'nin 5,1 inç'lik düz ekranına karşın Galaxy S8'in 5,7 inç'lik kavisli ekranla geleceği söyleniyor; ekranın genişlemesinin nedeni bu olabilir. Galaxy S8 Plus ise 152,38 x 78,51 x 7,94mm boyutlarında olacak.







Genişleyen ekranı telafi etmek için Samsung'un ekranın yanlarındaki çerçeveleri ortadan kaldırdığı, üst ve alttaki çerçeveleri küçülttüğü gözleniyor. Çizimlerden home düğmesinin ve kapasitif gezinti düğmelerinin de kaldırıldığı anlaşılıyor.



Daha önceki sızıntıların ve dedikoduların aksine çizimlerde USB Type-C portuna rastlanmıyor. Bu tutarsızlıktan dolayı tüm bu ölçülere dikkatle yaklaşmakta fayda olacağını düşünüyoruz.