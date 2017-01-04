Galaxy S8 Ne Kadar Güçlü Olacak?

Önceki senelerdeki Galaxy'lerde olduğu gibi, Galaxy S8'in de iki farklı işlemciyle gelmesi bekleniyor. Farklı işlemciye sahip modeller, kullanıcıya benzer deneyim ve benzer bir performans sunacaklar. Şimdi ise yeni bir rapor, bu işlemcilerden biri hakkında yeni bilgiler veriyor.



Galaxy S8'de kullanılacak olan Qualcomm Snapdragon 835, Samsung'un Android'li amiral gemisi rakiplerinde de yer alacak. ABD dışında ise Samsung'un kendi ürettiği Exynos yongasını kullanması bekleniyor. Birkaç hafta önce resmiyete kavuşan Snapdragon 835 hakkında bu hafta CES 2017'de daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Qualcomm'un sızan slaytları ise işlemcinin 10nm üretim teknolojisi üzerine inşa edildiğini, önceki senenin Snapdragon 820'sinden yüzde 27 daha hızlı olduğunu söylüyor. Güç tüketimi azalan işlemcinin boyutu da daha küçük.



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Sekiz çekirdeğe sahip işlemcinin dört çekirdeği, kullanıcılara "uygulama yükleme süresi, web'de gezinti ve VR gibi kullanımlarda yüzde 20 performans geliştirmesi sunuyor". Diğer dört çekirdek ise tüm zamanın yüzde 80'inde çalışıyor ve güç tasarrufu sağlıyor. Slaytlara göre SoC içerisinde bulunan Adreno 540 GPU, 60 kat fazla rengi destekliyor ve rendering'te yüzde 25 daha hızlı.



Snapdragon 835, pili 15 dakikada yüzde 50 şarj etmenizi sağlayan Quick Charge 4 ile geliyor. Gerçek performans karşılaştırmaları yapmak için ise şimdilik biraz erken. Birkaç gün önce sızan hız testi puanları, Snapdragon 835'in o kadar da müthiş puanlar elde etmediğini göstermişti.



Samsung'un Exynos yongasının da benzer özellikleri desteklemesi bekleniyor. LG G6, Galaxy S8 gibi telefonlarda kullanılacağından, işlemcinin yakında firmaların kullanımına sunulması bekleniyor.