Galaxy S8 Lansman Tarihi Belirlendi

Samsung'un Note 7 modelinden sonra büyük umutlar beslediği Galaxy S8 modeli için lansman tarihi belli oldu. İşte yeni amiral gemisinin görücüye çıkacağı tarih.



Samsung'un yeni amiral gemileri sınıfı modelleri olan Galaxy S8 modellinin çıkış tarihi daha önceden sızdırılmıştı. Samsung'un yeni amiral gemisini MWC 2017 etkinliği kapsamında tanıtılması bekleniyordu. Ancak beklenen olmayacak.



Galaxy S8 Modelinin Lansman Tarihi









Sızıntı yapılan bilgilerin asılsız çıkması Samsung hayranlarını biraz üzecek gibi. Yeni Galaxy S sınıfı modellerini görmek için biraz daha sabretmeleri gerekecek. Samsung cephesinde MWC 2017 için herhangi bir hazırlığın yapılmadığı ve yeni ürünlerin tanıtımının daha sonraki zamanlarda yapılacağı söylendi. Ancak MWC 2017'de yalnızca bir kaç kişinin görebileceği bilgisi de verildi.



Ürünün resmen tanıtım tarihi ise 29 Mart olarak medyaya sızdırıldı. 849 dolar fiyat etiketiyle çıkacak olan bu ürün hakkında MWC 2017 etkinliği kapsamında herhangi bir bilgi verilip verilmeyeceği hakkında kesin bir bilgi de bulunmamakta.