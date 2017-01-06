Galaxy S8'in Yeni İşlevi Böyle Olabilir!

Üst seviye mobil işlemciler, masaüstü işlemcilerin performansına giderek yaklaşıyorlar. Bu ise duruma göre iki güçlü cihazı üstümüzde taşımanın mantıksız olabileceği anlamına geliyor.



Microsoft, Windows 10 Mobile telefonlarındaki Continuum işlevi ile telefonu PC gibi kullanmanızı sağlıyor. Samsung'un Galaxy S8 için böyle bir işlev üzerinde çalıştığını birkaç gün önce duymuştuk. Şimdi ise Samsung'un Galaxy S8'deki masaüstü deneyiminin nasıl görüneceğinin ipucunu veren bir görüntü ortaya çıktı.







Androbit'in paylaştığı konsept görüntüsü, Galaxy S8'i bir harici monitöre bağladığınızda neler göreceğinizi gözler önüne seriyor. Android 7.0 Nougat'ta bulunan Freeform Windows Mode sayesinde Samsung'un işlevi geliştirmesinin kolaylaştığı düşünülüyor. Android'in uygulama yelpazesi geniş olduğundan, masaüstü PC'den uzak olduğunuzda birçok işi bu şekilde halletmeniz mümkün olabilir.



Telefonu PC'ye dönüştüren işlevlerin yaygın olarak kullanıldığını bugün için söylemek zor. Sizce Galaxy S8'deki masaüstü deneyimi, bu durumu değiştirebilir mi?