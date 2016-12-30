Galaxy S8'in Yanında Sürpriz Gelebilir!

Samsung'un 2017 için büyük planları var. Note 7 faciasından sonra bu yıl muhtemelen daha baskılı şekilde rol oynayacak olan Samsung'un, yıl içinde önemli ürünler tanıtması bekleniyor. Elbette gözler Galaxy S8'de. Hemen her gün yeni amiralle ilgili haberler almaya devam ediyoruz. Bundan yaklaşık birkaç hafta kadar önce Galaxy S8'de 3.5 mm'lik jak girişinin olmayacağı haberi gelmişti hatırlarsanız. Samsung'un bu hamlesiyle Motorola ve Apple'ı takip edebileceği düşünülürken, ardından gelen bir diğer haber, 3.5 mm'yi yeni telefonda görmeye devam edeceğimizi söylüyordu. Sızıntılar birbirini yalanlamaya devam ederken yeni gelen iddia ise tüm hepsini gölgede bırakacak cinsten. Habere göre, Samsung yeni amiral akıllı telefonunda kablosuz kulaklıkları getirebilir.



Son dönemde gördüğümüz önemli akıllı telefonlar beraberinde getirdiği kulaklıklarla çok konuşuluyor. HTC 10'da 250 TL'lik kulaklıkları görmüş, yine yakın zamanda satışa sunulan LG V20'de de 350 TL'lik kulaklıkların kutu içeriğinden çıktığına şahit olmuştuk. Elbette bunlar kablolu kulaklıklardı. Şimdi trend kablosuz kulaklıklara doğru gidiyor ve bunun bir örneğini de Apple'ın Airpod'larında gördük. Ayrı olarak satın alınabilen bu kulaklıklara bir başka örnek de Samsung'dan gelmişti. Gear Icon X olarak adlandırılan bu kulaklıklar hatırlarsanız tasarım ve kullanım biçimiyle oldukça başarılıydı. Ancak şimdi merak konusu, Samsung'un Galaxy S8'in yanında böylesi bir kablosuz kulaklığı verip vermeyeceği...



Samsung, Galaxy S8'de Kulaklık Girişini Öldürebilir!



Habere göre Samsung, Galaxy S8'le beraber bir kablosuz kulaklık da tanıtacak. Ancak bu kulaklıkların ayrı olarak mı yoksa kutu içeriğinde mi sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak açıkçası bizim istediğimiz, Samsung'un en az bir model daha 3.5 mm'lik jak girişine yer vermesi. Bekleyip göreceğiz...