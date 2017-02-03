Galaxy S8'in Pili, Japonlara Emanet!

Samsung, iddialara göre pille ilgili sorunların önüne geçmek için yönünü bir Japon pil üreticisine çevirdi.



Galaxy Note 7'yi pil sorunları ve yanma fiyaskosu nedeniyle bir değil, iki kez geri çağırmak zorunda kalan Samsung, sorunun kaynağının pil olduğundan artık emin. Firma bundan sonraki pillerde sorun yaşamamak için pil kontrol yöntemini değiştirdi ve bunun için yukarıda gördüğünüz diyagramı oluşturdu.



Korece haber sitesi Han Kyung'a göre ise Galaxy S8'in pilinin yeni sağlayıcısı, Murata Manufacturing Company olacak. Murata Manufacturing, geçen sene Sony'nin pil üretim bölümünü satın almıştı. Japon üreticinin, Samsung'un kendi pil bölümü olan Samsung SDI'ın gerisindeki ikinci sağlayıcı olduğu iddia ediliyor.



Samsung'tan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.



