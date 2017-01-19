Galaxy S8'in Önü Fena Sızdı!

Son bir haftada gelen kılıf sızıntıları sayesinde Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tasarımı hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi ise telefonların on yüzüne ait olduğu iddia edilen iki parçanın göründüğü bir fotoğraf, internete sızdı.



Fotoğrafta görünen iki ekran da kavisli; yani Galaxy S8'lerin ikisinin de kavisli olacağını söyleyen dedikoduların doğru çıktığını görüyoruz. Telefonun ekran alanının arttığı, çerçevenin tüm kenarlarda inceldiği de göze çarpıyor; dolayısıyla ekranla ilgili dedikodularında doğru çıktığı söylenebilir. Benzer şekilde home düğmesinin de kaldırılarak, ekran boyutunun büyütüldüğü fark ediliyor. Üst tarafta ise hoparlör, sensörler ve kamera için bolca yuvanın bulunduğu gözleniyor.



Yine de Samsung'un final cihazlardan ziyade prototiplerini bu şekilde dağıtabildiği biliniyor. ve bu yüzden bize sorarsanız sızıntıya dikkatle yaklaşmak gerekiyor.