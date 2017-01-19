Galaxy S8'in Adı Belli Oldu!

Galaxy S7'nin halefinin Galaxy S8 adıyla karşımıza çıkacağından neredeyse eminiz; sonuçta Samsung, yıllardır bu isim düzenini kullanıyor. Yeni ortaya çıkan bir bilgi ise Galaxy S8'in ismini doğruladı diyebiliriz.



Samsung'un ABD Patent Ofisi'ne (USPTO) Galaxy S8 ismini koruma altına almak üzere yaptığı başvuru, yeni cihazın bu isimle geleceğini garantiliyor. Başvurunun garanti altına almadığı şey ise, Galaxy S8 ile birlikte tanıtılması beklenen büyük ekranlı telefonun adı.



Samsung Galaxy S8 Edge ile firmanın Edge serisini sürdürmesi bekleniyor ancak tüm Galaxy S8'lerin kavisli olacağına dair bazı dedikodular da var. Bu durumda Edge eki gereksiz hale geleceğinden, büyük ekranlı model Galaxy S8 Plus adıyla ortaya çıkabilir.



Galaxy S8'de olması beklenen diğer özellikler arasında 4K ekran, çift lensli kamera, bolca işlem gücü ve yeni bir yapay zeka var. İki telefonun da önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor, bu yüzden merak ettiklerimizi öğrenmek için çok fazla beklememize gerek kalmayacak.