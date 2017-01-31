Galaxy S8'i Böyle "Çizdiler!"

Galaxy S8'in birkaç gün önce sızan "ilk gerçek görüntüsü", telefon hakkında duyduklarımızı hemen hemen doğrulamıştı ancak fotoğraf biraz bulanıktı. Şimdi ise resmi olmayan, söylentilere ve dedikodulara göre üretilen bir Galaxy S8 çizimi, Samsung'un yeni telefonunun hayali sürümünü net bir biçimde karşımıza koyuyor.



Yukarıdaki çizim, söylediğimiz gibi dedikoduları temel alıyor ve gerçek değil. Çizimdeki telefonun yan tarafında dijital asistan Bixby için bir düğme ayrıldığını, parmak izi tarayıcısının ise arka tarafa taşındığını görüyoruz. Ön yüz ise beklendiği gibi büyük oranla ekrandan oluşuyor ve home düğmesine yer vermiyor.







Galaxy S8'in 29 Mart'ta Samsung tarafından tanıtılması ve Nisan ortasında satışa sunulması bekleniyor.