Galaxy S8'e Yeni Ekran Oranı!

Samsung'un yeni Super AMOLED ekranları tanıtmak için YouTube'ta yayınladığı videolar, belki de Galaxy S8'in tasarımıyla ilgili ipuçları veriyordu. Bundan henüz emin değiliz ancak Samsung fan sitesi Sammobile, videolarda görünen ekranları yakından inceleyerek ilginç bulgulara ulaştı.



Videolardaki telefonun ekran oranını hesaplayan Sammobile, ekranın 17: 9 oranına sahip olduğunu söylüyor. Buradan videoda görünen telefonun Galaxy S7'den daha uzun olacağı sonucu çıkıyor. "Uzun" ekran, siteye göre Samsung'a sanal ekran düğmelerini ekleyecek yer sunacak. Galaxy S8'in Home düğmesini kaldıracağına dair söylentiler doğruysa bu, yerinde bir hareket olabilir.



Videoda görünen cihazın ekranı göstermeye yönelik, gerçek olmayan bir yer tutucu olma ihtimali var. Yine de home düğmesi gerçekten gidecekse, Samsung'un ekran oranını değiştirmesine şahit olabiliriz.