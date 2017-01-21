Galaxy S8'e Sürpriz Dördüncü Düğme!

Şimdiye kadar Galaxy S8'den alışık olmadığımız kadar çok "kılıf sızıntısı" geldi. Biz bu sızıntıda gördüklerimizin hangisinin doğru olduğunu düşünürken, şimdi yeni bir sızıntı, telefona dördüncü bir fiziksel düğmenin ekleneceğini söylüyor.



Dördüncü düğmenin Samsung'un yeni dijital asistanı Bixby'yi hızla çağırmak için kullanılabileceği söyleniyor. Kılıfta parmak izi sensörü için herhangi bir açıklık bulunmaması, sensörün ön cam paneline entegre edildiğini gösteriyor olabilir. Synaptics, camın altına yerleştirilebilen yeni parmak izi sensörünü geçtiğimiz günlerde göstermişti. Bu sensörü belki de ilk defa Galaxy S8'de kullanma fırsatı bulacağız.







Son olarak çizimlerde dikkatten kaçmayan bir detay, kamera yuvasının büyüklüğü. Normalden büyük olan bu alana Samsung'un parmak izi sensörünü sıkıştırmış olma ihtimali var.















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