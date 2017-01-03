Galaxy S8'e "Pc Benzeri İşlev"

Android'li telefon üreticileri, üst seviye cihazlarını rakiplerinkinden farklı kılmak için onlara ek işlevler ekleyebiliyorlar. Samsung'un bu seneki Galaxy S8 için böyle bir yol izleyeceği ve telefonu monitöre bağlayıp PC gibi kullanmanızı sağlayan bir işlev sunacağı söyleniyor.



Microsoft'un benzer bir işlevi olan Continuum, Windows'lu telefonunuzu bir dock yoluyla monitöre bağlamanıza ve onu gerçek bir PC gibi kullanmanıza izin veriyor. Samsung'un Samsung Desktop Experience ile sunacağı deneyim, elbette aynı olmayacak çünkü Galaxy S8, farklı bir platformda çalışıyor. Ancak özellikle Microsoft Office gibi verimlilik paketlerinin bu işlevden faydalanması, kullanıcılara fare ve klavyeyle kullanım olanağı sunması mümkün olabilir.







Bu işlevin Galaxy S8'e ulaşması halinde Samsung'un bir sonraki amiral gemisi, tam bir verimlilik merkezine dönüşebilir. Samsung işlevle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığından, Galaxy S8'in tanıtılacağı Nisan'daki özel Samsung etkinliğini beklememiz gerekiyor.