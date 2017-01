Galaxy S8'den Yeni Bir Sızıntı Daha!

Samsung Galaxy S8 için gelen haberler bitmek bilmiyor. Birbiri ardına sızan görsellerin, telefon kılıflarının haddi hesabı yok. Her yeni gelen örnekle birlikte, Samsung'un yeni amirali için 3.5 mm'lik kulaklık girişini kaldırıp kaldırmayacağına yönelik tartışmalar da yeniden alevleniyor ister istemez. Son gelen sızıntılar da adeta buna bir kibrit daha çakar nitelikte.



SamMobile'ın haberine göre Galaxy S8 için farklı üreticilerin kılıf tasarımları şimdiden hazır. En can alıcı nokta ise kuşkusuz telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olması.



Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Ölçüleri Sızdı!



Samsung'un Galaxy S8 için iki farklı model sunması bekleniyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olarak isimlenmesi muhtemel olan yeni amiraller için hazırlanan kılıflar, alt kısımda 3 boşluk sunuyor. Bunlar; USB Type-C portu, 3.5 mm standart kulaklık girişi ve mikrofon için. Öte yandan arka yüzde de kamera dikkat çekiyor. Kılıf tasarımlarında, kameranın hemen üzerinde flaş için bir boşluk bırakıldığını görüyoruz. Elbette bu fotoğraflar da, daha pek çoğu gibi onaylanmış değil.



Samsung'un Galaxy S8'i nisan ayında tanıtması bekleniyor. O zamana kadar beklemek durumundayız.