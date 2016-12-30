Galaxy S8 Bunu da Değiştirebilir!

Samsung Galaxy S8'le ilgili bazen çelişkili birçok dedikoduya rastladık. Şubat veya Nisan 2017'de tanıtılması beklenen Galaxy S8, yeni söylentiye göre fiziksel düğmeleri bir kenara bırakarak yazılımsal düğmeleri kullanacak.



Android Police'ten David Ruddock'a göre Samsung, sadece donanımsal navigasyon tuşlarını çıkarıp atmakla kalmayacak, Galaxy S8'e iPhone stili 3D Touch işlevleri ekleyecek. Samsung içindeki kaynaklar, yazılımsal tuşların da kişiselleştirilebilir olacağını söylüyorlar. Yani geri-giriş-son uygulamalar düğme dizilişinden memnun değilseniz, dilediğiniz düzene geçiş yapabileceksiniz.



Ruddock, bu bilgilere şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini de söylüyor. Bu yüzden donanımsal düğmeler için umut tamamen tükenmiş değil. Ancak Samsung, zaman içinde Apple'ın basınca duyarlı tuşlarını taklit etmeyi isteyebilir. Yazılımsal düğmelerin ekran boyutunu büyütmeye veya telefon boyutunu küçültmeye olanak sunduğunu da biliyoruz. Bu durumda şu an giriş düğmesinde bulunan parmak izi tarayıcısının başka bir konuma taşınması gerekecek gibi görünüyor.