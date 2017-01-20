Galaxy S7 ve S7 Edge'e Nougat Geldi!

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcılarının uzun zamandır bekledikleri müjdeyi nihayet verdi; her iki telefon için Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmaya başlandı.



Haber yayına hazrlanırken güncelleme henüz Türkiye sınırlarına ulaşmış değildi. Bu yüzden telefonunuzda yeni bir güncelleme göremezseniz üzülmeyin. Samsung, daha önceki güncellemelerde de, kısa süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılarına ulaşmayı başarmıştı.



Android 7.0 Nougat, Galaxy S7 ve S7 Edge'e, her şeyden önce daha hızlı uygulama yükleme yeteneği kazandırıyor. Bunun dışında, arayüzde de önemli yenilikler söz konusu.



Kısayol ikonları, bildirim merkezinin hemen üzerinde ve bu kez, daha minimal bir görünüm sunuyor. S Finder, yine burada bizi karşılıyor ve tüm telefonda ve web üzerinde, istediğimizi bulmamızı sağlıyor. Bildirimler grup olarak sunuluyor ve bu sayede, farklı gruplar içerisinde çok daha fazla bildirime ulaşmamız mümkün hale geliyor.



Android 7.0 Nougat güncellemesi ile, bir de Performans Modu özelliği geliyor. Bu modda kullanıcılar, farklı senaryolar için farklı performans ayarları atayabiliyor. Örneğin internette gezinme, oyun oynama veya pil tasarrufu gibi ihtiyaçlarınız için ayrı ayrı senaryolar belirlemeniz mümkün.



Android 7.0 ile birlikte, Samsung'un Samsung Pass uygulaması da kullaıcılara sunuluyor. Bu uygulama, parmak izinizi bir ana şifre olarak kullanmanıza ve web sitelerine üye girişi yaparken parmak izini kullanmanıza olanak tanıyor. Samsung, Samsung Pass'in yakında online bankacılıkta da devreye gireceğini söylüyor.