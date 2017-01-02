Galaxy S7 Kılavuzları Güncellendi

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'e yönelik Android Nougat güncellemesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Samsung, güncellemeyi Ocak ayının sonlarına doğru yayınlamak istiyor. Firma şimdilik bir söz vermiyor ancak telefonların kullanım kılavuzlarını yenileyip yayınlaması, bu planlarını yerine getirebileceğinin işareti.



Galaxy S7 Edge'in kılavuzu İngilizce, Hollandaca ve Almanca dillerinde sunulurken Galaxy S7 şu an sadece İngilizce dilinde güncellenmiş görünüyor. Kılavuz sayesinde Nougat güncellemesinin arayüzde yapacağı değişiklikleri de görme şansı elde ediyoruz. İşte Nougat arayüzünden bir görüntü daha:



