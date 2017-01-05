Galaxy S7 Güncellemesi Başladı!

Birkaç gün önce beşinci Android 7.0 önizleme yapısını yayınlayan Samsung, ani bir şekilde Galaxy Beta programını sona erdirdiğini duyurmuştu. Firma, resmi güncellemeyi Galaxy S7 ve S7 Edge için Ocak ayında yayınlayacağını söylemişti.



Bugün itibariyle Samsung'un Galaxy S7 ve S7 Edge için Nougat güncellemesini çok küçük çapta da olsa dağıtmaya başladığı anlaşıldı. SamMobile'a göre Samsung, güncellemeyi önce az sayıda kullanıcıya sunarak test ediyor ve yakında daha geniş biçimde kullanıma sunacak. Güncellemeyi kullanma fırsatı bulan şanslı birkaç Galaxy S7 kullanıcısı, güncellemenin baseband sürümünü G935FXXU1DPLR'ye yükselttiğini, Android'in Ocak güvenlik yamalarının güncellemeye dahil olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte Android sürümünün Android 7.1.1 yerine Android 7.0 olduğu gözleniyor.



Samsung, Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladığını henüz duyurmasa da, güncelleme telefonlara girmeye başladığına göre bunu çok yakında yapabilir.