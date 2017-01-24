Galaxy S7 Edge'de Pembe Çizgi Sorunu!

Samsung Galaxy S7 edge kullanıcıları, bir süredir garip ama bir o kadar da rahatsız edici bir sorunla karşı karşıya: Ekranda beliren dikey bir pembe çizgi.



Teknoloji blog'u Myce'ın söylediğine göre sorun, aslında 2016 yılının Mart ayına kadar uzanıyor. Ancak son dönemde artmış durumda. Bazı kullanıcılar, ekranlarının sağ kısmında, yukarıdan aşağıya kadar uzanan pembe bir çizgi belirdiğini söylüyor. Üstelik bu çizgi durup dururken ortaya çıkıyor; her hangi bir darbe ya da müdahale söz konusu değil.



Myce'ın söylediğine göre Samsung'un bu sorunu garanti kapsamında kabul edip etmemesi, servis noktasına göre değişiyor. Ancak genel olarak Samsung'un, sorunu garanti kapsamında görmediği söyleniyor.



Myce2ın, sorun için kısa süreli, geçici bir de çözümü var. Ancak bu çözüm kalıcı bir onarım sağlamıyor. Eğer sizin telefonunuzda da benzer bir pembe çizgi belirdiyse, aşağıdaki adımları takip etmeyi deneyebilirsiniz. Eğer ilk denemede başarı sağlayamazsanız, Myce aynı yöntemi tekrar denemenizi öneriyor.



1- Telefon tuş takımını açın.



2- *#0*# yazın.



3- Kırmızı, yeşil ve maviye tıklayın. Böylece tüm pikselleri resetlemiş olacaksınız.