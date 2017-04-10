



2016 yılında tanıtılan Galaxy Note 7, yaklaşık 2.5 milyon cihazın çağrılmasına ve sonunda tamamen iptal edilmesine neden olan Samsung için büyük bir felaketti. Birçoğu, patlamalardan dolayı kötü bir üne sahip olduğu için şirketin, "Note" markasını sonlandırarak yeni bir şey ortaya koyması gerektiğine inanıyordu.



Bugün sızdırılmış fotoğraflar doğruysa, Note serisinin ölü olmaktan uzak olduğu anlaşılıyor. Aşağıda görebileceğiniz gibi, fotoğraf içindeki cihaz, Samsung'un yeni canavarı Galaxy S8 Plus ile aynı ve ekranı neredeyse çerçevesiz. S-Pen ise bu telefonun Samsung'un Note 8 modeli olduğunun ipucu olarak yanında yer alıyor.







Mühendislerin S-Pen kaleme yer açmak zorunda kaldıkları için Galaxy Note 8'in S8 Plus'dan daha küçük pil kapasitesine sahip olmasını bekleyebiliriz.







Galaxy Note 8'in Görüntüsü Ortaya Çıktı yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.