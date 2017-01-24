Galaxy Note 8 Geliyor!

Samsung, Galaxy Note 7'nin yanma sorunuyla ilgili kapsamlı incelemelerinin sonucunu dün açıklamıştı. Samsung'un Galaxy Note markasını ve kendisini yeterince zedeleyen sorun, pek şaşırtıcı olmayan biçimde kullanılan pillerle ilgiliydi.



Ancak firma, Galaxy Note serisine yeni bir hayat vermek istiyor. Samsung'un mobil bölümünün başındaki Koh Dong-jin, yaptığı bir açıklamada Galaxy Note 7'nin halefinin yolda olduğunu söyledi ve ekledi: "Daha iyi, daha güvenli ve çok yenilikçi bir Note8 ile döneceğim." Böylece bazı dedikoduların aksine Note markasının ölmeyeceği anlaşıldı. Note 7 fiyaskosunu unutmak elbette zor olacak ancak Koh, kullanıcıların Galaxy Note 8'i tanıtıldıktan itibaren satın almaya hazır olacaklarına inanıyor. Yönetici, inceleme süresinde "çok ama çok sayıda sadık Note müşterisi gördüklerini" söylüyor.



Önceki Note'ların piyasaya sürülme tarihlerine baktığımızda Note 8'in bu senenin üçüncü çeyrekte gelmesi gerekiyor, ancak bunun herhangi bir garantisi yok. Koh, Galaxy S8'in önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek olan MWC'de tanıtılmayacağını da doğruladı.