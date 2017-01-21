Galaxy Note 7 Raporu Sızdı!

Samsung, Galaxy Note 7'lerde yaşanan sorunun kaynağını Pazartesi günü resmi olarak açıklayacak. Ancak şirkete yakın kaynaklarda geldiği söylenen bilgilere göre, raporda neler yazdığı şimdiden biliniyor.



Bilindiği gibi Samsung, Galaxy Note 7'de yaşanan yanma problemleri sonrasında telefon için bir değişim kampanyası başlatmıştı. Ancak değiştirilen Galaxy Note 7'lerde de aynı sorun devam edince, telefonun üretimi tamamen durdu ve Samsung, kullanıcılardan bu telefonları da iade etmelerini istedi. Bu iade sonrasında kullanıcılara ya Galaxy S7 Edge sunuldu; ya da para iadesi yapıldı.



Açıklanacak raporda Samsung, büyük ihtimalle sorunun kaynağı olarak pilleri gösterecek. Üç bağımsız analiz şirketinin birlikte oluşturduğu rapora göre ilk sorun, Samsung SDI'ın geliştirdiği piller nedeniyle ortaya çıktı. Bu sorunun, "pilin sıra dışı ve büyük boyutları" nedeniyle kaynaklandığı düşünülüyor.



Değişim kararının ardındansa Samsung, üretimi artırmak zorunda kaldı ve yeni serinin çok sayıda telefonunda kullanılan pilleri için Amperex Technology ile anlaştı. Ancak bu ikinci aşamada da, üretimden kaynaklı sorunlar yaşandı. Ancak şimdilik bu "üretimden kaynaklı sorunların" ne olduğu hakkında bir bilgi yok.



Kısacası Galaxy Note 7 faciasının altında yatan neden, hem Samsung'un, hem de iş ortağının ürettiği piller gibi görünüyor. Kesin açıklamayı ise, Pazartesi günü duyacağız...