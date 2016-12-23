Galaxy Note 7 ile Fena Dalga Geçtiler!

Sakin ve huzurlu bir yılbaşı günü geçirmek istiyorsanız, Galaxy Note 7'lerin şöminede çıtır çıtır yandığı bu videoyu bir kenarda saklamak isteyebilirsiniz.



YouTube'da ortaya çıkan "Samsung Galaxy Note 7 Fireplace with Relaxing Ringtone Music" adlı videoda Samsung'un kendi kendine yanmasıyla ünlenen Galaxy Note 7'lerinden oluşan yığın, bir şömine içerisinde müzik eşliğinde yanıyor. Sekiz dakikalık videoda farklı müzikler yer alıyor, ancak tüm parçaların rahatlatıcı olduğunu söyleyebiliriz.



Note 7'nin yanması ve patlaması, 2016'da teknolojideki en büyük fiyaskolardan biriydi. Samsung'un bir an önce kendisini uzaklaştırmak ve unutturmak istediği Note 7, belki bir sonraki Note'a kadar hafızalardaki yerini koruyacak gibi görünüyor.