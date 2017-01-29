Galaxy Note 7'den Ders Aldılar!

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu, sektörün Galaxy Note 7'de yaşananlardan ders alması ve lityum iyon pillerin üretimi sırasında güvenliğe yönelik daha fazla önleme yer vermesi gerektiğini söyledi. Hatırlayacak olursanız Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 7'deki sorunun pilden kaynaklandığını açıklamıştı.



CPSC'nin açıklamasına göre ABD'de tüketicilerden gelen Note 7'lerin geri dönüşüm oranı yüzde 97'ye ulaştı. Bununla birlikte komisyonun uzun vadedeki asıl endişesi, sorunun tekrar etmesi. CSPC'nin açıklamasına göre tüketicilerin "pille çalışan cihazların kendilerini, ailelerini veya mal varlıklarını tehlikeye attığı konusunda hiçbir zaman endişelenmek zorunda kalmamalı". CSPC'ye göre sektörün lityum iyon pillerin pil güvenliği standartlarını modernize etmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda "lityum iyon pillerin zamanla yerini alacak yeni güç seçeneklerinin" takip edilmesi şart.



CPSC Salı günü HP notebook'larda kullanılan Panasonic pillerin geri çağrılmasını genişletmişti. Geri çağırma, toplam 101.000 pili kapsıyordu (Haziran 2016'da geri çağırılan 41.000 pil dahil). CSPC'nin 2017 işletme planları arasında teknik çalışanlarının yüksek yoğunluklu pil teknolojilerini, yenilikleri, güvenlik standartlarındaki boşlukları, diğer ülkelerdeki araştırma ve düzenleyici etkinlikleri değerlendirmek var.