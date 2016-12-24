Galaxy A3 (2017) İçin Geri Sayım Başladı

Samsung'un 2017'de piyasaya sürmek üzere hazırladığı Galaxy A3'ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.



Galaxy A3 2017 hakkında bilinenlerle uyum gösteren bir telefon, FCC'nin web sitesinde ortaya çıktı. FCC'deki detaylara göre cihazın model numarası SM-A320F. Bu model numarasının 2016'nın A3'ünün model numarası olan SM-A310F ile benzerlik taşıması dikkat çekiyor. Bunun dışında FCC'nin listesinde önemli bir bilgi bulunmuyor. Telefonun FCC'den geçmiş olması, tanıtılmak üzere olduğunu gösteriyor olabilir. Bununla birlikte FCC'yi geçen cihazların gün ışığına çıkmayabildiği de biliniyor; burada karar firmaya ait.



Galaxy A serisi, pahalı ve üst seviye Galaxy S serisine kıyasla Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarından oluşuyor. Önceki dedikodular, yeni Galaxy A'ların Samsung'un kavisli ekranıyla gelebileceğini söylemişti. Bu dedikodular doğru çıkarsa Samsung, 2017'ye özel imajını kavisler üzerine kurabilir.