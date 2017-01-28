Galatasaraylılar Bu Habere Çok Üzülecek!

Alexandre Pato, Tianjin Quanjian için sağlık kontrolünde.... Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldız forvet Alexandre Pato, Çin ekibi Tianjin Quanjian için Roma'da sağlık kontrolünden geçiyor.

Ara transfer döneminde Galatasaray'la adı geçen Villarreal'li Alexandre Pato, Çin takımı Tianjin Quanjian'a transfer oluyor.

27 yaşındaki forvetin, Roma'da Çin ekibi için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Tianjin Quanjian'ın teknik direktörlüğünü ise İtalya'nın efsane stoperlerinden, futbolu bırakan Fabio Cannavaro yapıyor. Ayrıca Pato'yu, Cannavaro'nun özel olarak istediği belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere, Tianjin Quanjian daha önce de Juventus'un istediği Axel Witsel'i 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.