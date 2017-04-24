Galatasaraylılar, Ağlayan Çocuğun Fotoğrafını Görünce Yönetime Tepki Yağdırdı
Galatasaraylı taraftarlar, derbi sonrasında ağlayan küçük çocuğun fotoğrafını gördükten sonra Galatasaray yönetimini topa tuttu, "Utanın." yazdı.
Galatasaray'ın 1-0'lık yenilgisiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin bitimi sonrası sarı-kırmızılı minik bir taraftar gözyaşı döktü.
Sosyal medyada büyük ses getiren bu fotoğrafın ardından Galatasaraylı taraftarlar, "Bu çocuğu ağlattınız, utanın" şeklinde yönetime tepki gösterdi.
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