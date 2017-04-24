Galatasaraylılar, Ağlayan Çocuğun Fotoğrafını Görünce Yönetime Tepki Yağdırdı

Galatasaraylı taraftarlar, derbi sonrasında ağlayan küçük çocuğun fotoğrafını gördükten sonra Galatasaray yönetimini topa tuttu, "Utanın." yazdı.

Galatasaraylılar, Ağlayan Çocuğun Fotoğrafını Görünce Yönetime Tepki Yağdırdı

Galatasaray'ın 1-0'lık yenilgisiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin bitimi sonrası sarı-kırmızılı minik bir taraftar gözyaşı döktü.

Sosyal medyada büyük ses getiren bu fotoğrafın ardından Galatasaraylı taraftarlar, "Bu çocuğu ağlattınız, utanın" şeklinde yönetime tepki gösterdi.


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarı Lacivertliler, Sarı Kırmızılılar, Galata Saray, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, F.Bahçe, G.Saray
sponsored ads